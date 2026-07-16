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Indígenas piden la destitución de la alcaldesa de Tampamolón

Por Ana Paula Vázquez

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Indígenas piden la destitución de la alcaldesa de Tampamolón
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      Habitantes de la comunidad indígena La Peña, solicitaron la destitución de la alcaldesa de Tampamolón Corona, Silvia Medina Burgaña, así como una investigación y sanciones contra los funcionarios y elementos de seguridad que participaron en el desalojo del pasado 9 de junio.

          Los pobladores sostuvieron que el operativo afectó a cerca de cien familias asentadas en el predio, versión que contrasta con la del Ayuntamiento, el cual afirma que la diligencia involucró únicamente a dos familias.

      Las y los comuneros, respondieron a la postura del gobierno municipal y reiteraron que La Peña es una comunidad indígena integrada por habitantes tének y nahuas con más de 30 años de posesión del terreno, en una superficie cercana a las 200 hectáreas. Asimismo, rechazaron las declaraciones de la administración municipal, que sostiene que se trata de una colonia y que el litigio se limita a un predio de diez hectáreas ocupado por dos familias.

      "Queremos cárcel para la señora Silvia Medina Burgaña, su secretaria, su síndica y el comandante Pedro M. Sánchez, Abraham Bautista y uno de la Fuerza Estatal Civil son los que participaron de lleno junto con los municipales también en golpearnos", expusieron. 

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