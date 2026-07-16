Indígenas piden la destitución de la alcaldesa de Tampamolón

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Habitantes de la comunidad indígena La Peña, solicitaron la destitución de la alcaldesa de Tampamolón Corona, Silvia Medina Burgaña, así como una investigación y sanciones contra los funcionarios y elementos de seguridad que participaron en el desalojo del pasado 9 de junio.

Los pobladores sostuvieron que el operativo afectó a cerca de cien familias asentadas en el predio, versión que contrasta con la del Ayuntamiento, el cual afirma que la diligencia involucró únicamente a dos familias.

Las y los comuneros, respondieron a la postura del gobierno municipal y reiteraron que La Peña es una comunidad indígena integrada por habitantes tének y nahuas con más de 30 años de posesión del terreno, en una superficie cercana a las 200 hectáreas. Asimismo, rechazaron las declaraciones de la administración municipal, que sostiene que se trata de una colonia y que el litigio se limita a un predio de diez hectáreas ocupado por dos familias.

"Queremos cárcel para la señora Silvia Medina Burgaña, su secretaria, su síndica y el comandante Pedro M. Sánchez, Abraham Bautista y uno de la Fuerza Estatal Civil son los que participaron de lleno junto con los municipales también en golpearnos", expusieron.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí