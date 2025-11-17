logo pulso
Industria automotriz registra buenas cifras

Por Martín Rodríguez

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
Industria automotriz registra buenas cifras

El estado de San Luis Potosí presenta un crecimiento anual de 4 a 5 por ciento y eso lo ubica en el sexto lugar a nivel nacional en materia de expansión de la industria automotriz, lo le lleva a localizarse en el tercer sitio a nivel Bajío, aseguró Gabriel Padilla Maya, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Agregó que BMW y General Motors como armadoras estratégicas, aportaron 403 mil 984 unidades a lo largo de 2024, y para 2025 las cifras van a la alza, porque se elevará a más de 456 mil 128 unidades al cierre de 2025.

Dijo que las cifras de exportaciones de automóviles desde San Luis Potosí alcanzaron al cierre de 2024, 8 mil 639 millones de dólares y tan solo de enero agosto de 2025, ya hay 5 mil 624 millones de dólares de vehículos enviados a otros países.

Por lo que se refiere a la inversión extranjera, observó que ya van más de 47 millones de dólares en 2025, y se refiere a las empresas de alta tecnología de manera principal.

