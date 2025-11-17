Industria automotriz registra buenas cifras
El estado de San Luis Potosí presenta un crecimiento anual de 4 a 5 por ciento y eso lo ubica en el sexto lugar a nivel nacional en materia de expansión de la industria automotriz, lo le lleva a localizarse en el tercer sitio a nivel Bajío, aseguró Gabriel Padilla Maya, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA).
Agregó que BMW y General Motors como armadoras estratégicas, aportaron 403 mil 984 unidades a lo largo de 2024, y para 2025 las cifras van a la alza, porque se elevará a más de 456 mil 128 unidades al cierre de 2025.
Dijo que las cifras de exportaciones de automóviles desde San Luis Potosí alcanzaron al cierre de 2024, 8 mil 639 millones de dólares y tan solo de enero agosto de 2025, ya hay 5 mil 624 millones de dólares de vehículos enviados a otros países.
Por lo que se refiere a la inversión extranjera, observó que ya van más de 47 millones de dólares en 2025, y se refiere a las empresas de alta tecnología de manera principal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Ambulantes invaden las áreas peatonales
Samuel Moreno
Cada vez hay más informales con puestos más grandes