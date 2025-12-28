logo pulso
Cuando la ciencia se convierte en solución: el IPICYT y la innovación aplicada para empresas y gobiernos

Cuando la ciencia se convierte en solución: el IPICYT y la innovación aplicada para empresas y gobiernos

SLP

INE pasa la factura a partidos en SLP: multas y recortes millonarios

PRI, Morena, PAN y PVEM enfrentan multas y recortes

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 28, 2025 10:20 a.m.
A
INE

INE

Adeudos millonarios, recortes al financiamiento público y multas por irregularidades administrativas mantienen bajo sanción a varios partidos políticos en San Luis Potosí. El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó nuevas penalizaciones contra el PRIMorena, el PAN y el Partido Verde Ecologista de México, tras detectar omisiones en reportes financieros y casos de afiliaciones indebidas correspondientes a ejercicios anteriores.

Entre los partidos con mayores afectaciones se encuentra el PRI en la entidad, cuyo adeudo se incrementó tras la aprobación de dos sanciones relacionadas con el ejercicio fiscal 2019. El órgano electoral determinó una reducción de financiamiento por más de 581 mil pesos por la omisión de reportar dos comprobantes fiscales que amparaban operaciones por 387 mil pesos.

A esta irregularidad se sumó la aceptación de una aportación prohibida por la normativa electoral, por un monto superior a los 117 mil pesos. Como consecuencia, el INE ordenó un nuevo recorte al financiamiento público del partido por 235 mil pesos. Con estas resoluciones, el adeudo total del PRI en San Luis Potosí, encabezado por Sara Rocha Medina, asciende a cerca de un millón 789 mil pesos.

Morena también fue sancionado por inconsistencias en su información financiera. El INE detectó que el Comité Ejecutivo Estatal, dirigido por Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, omitió reportar cuatro folios fiscales en el Sistema Integral de Fiscalización, correspondientes a operaciones realizadas y pagadas en la entidad por más de 382 mil pesos, lo que derivó en una reducción de ministración superior a los 573 mil pesos. Actualmente, el partido mantiene pendientes sanciones acumuladas que superan los 26 millones de pesos.

En la misma sesión, el Consejo General del INE avaló multas por afiliaciones indebidas. El PAN, presidido por Verónica Rodríguez Hernández, fue sancionado con poco más de 61 mil pesos por un caso irregular, mientras que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de Juan Ignacio Segura Morquecho, acumuló sanciones por más de 305 mil pesos derivadas de tres afiliaciones indebidas detectadas en el estado.

