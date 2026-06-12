Informales pagan más por créditos

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Personas que se dedican a la economía informal están expuestas a costos mucho más altos de servicios de deuda con respecto a quienes llevan actividades en la formalidad, pero solo se les considerará con historial negativo cuando el récord de adeudo se vuelva sistemático y ya lleve más de 90 días, advirtió Wolfgang Erhardt Varela, vocero del Buró de Crédito.

Agregó que si a ello se agrega que no hay educación financiera de manera generalizada, es posible que una persona sea mala administradora de los adeudos, sobre todo cuando comprometen más del 40% de su capital o cuando hay solicitudes constantes de contrato de deuda o de líneas de crédito, aunque la acción comprometa más endeudamiento que ingresos.

Precisó que el buró de crédito fue creado cuando había un altísimo nivel de morosidad durante la crisis de 1994, pero se les satanizó porque se le relacionaba con una lista negra de deudores cuando en realidad todo aquel que contrata un crédito entra en ese buró de crédito sin necesidad de que se le considere con historial negativo.

Observó que a los participantes de la economía formal les es más fácil obtener un crédito, lo que desemboca en que es un poco más complicado, pues es un poco más complicado salvo que el otorgante de crédito tenga el estimado de ingresos del buró y si esta persona no tuviera un historial crediticio y no hubiera la información suficiente para predecir su probabilidad de pago en el futuro el buró también puede ayudar.

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El esquema de calificación de alguien sujeto a crédito es similar al trabajo que por ejemplo realizan Fitch Ratings, Standard and Poors y HR Ratings, para calificar la capacidad de endeudamiento de empresas y de gobiernos de los tres niveles en México o de las formas de gobierno de diferentes países. La diferencia es que el Buró de Crédito califica a personas físicas y su capacidad de contraer deuda o de confiabilidad de crédito.