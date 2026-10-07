logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Informe habría costado hasta 9 mdp: Galindo

Señala el alcalde capitalino que elementos utilizados fueron donados

Por Rolando Morales

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
A
Informe habría costado hasta 9 mdp: Galindo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, estimó que el costo de su Segundo Informe de Gobierno, realizado el pasado martes en la Plaza de los Fundadores, se ubicará en un rango similar al del año anterior, es decir, entre 8 y 9 millones de pesos, aunque aclaró que todavía no se cuenta con el monto definitivo.

      Cuestionado sobre el gasto destinado al evento, que incluyó un escenario de gran tamaño y una amplia producción, el edil sostuvo que la administración busca que este tipo de actos no resulten excesivamente costosos. 

      Señaló que una parte importante de los elementos utilizados son aportaciones de terceros y no representan una erogación directa para el Ayuntamiento.

      Galindo aseguró que no pretende ocultar ni exagerar la información relacionada con el informe y recordó que el ejercicio realizado el año pasado tuvo un costo de entre 8 y 9 millones de pesos. Añadió que la edición de este año probablemente se mantendrá en ese mismo nivel.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El presidente municipal explicó que diversos detalles observados durante el evento fueron posibles gracias a aportaciones externas e incluso mencionó que integrantes de su gabinete contribuyen para la realización de un informe con esas características.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Archivo extra no afecta licitación de Villa Magna: Municipio
        Archivo extra no afecta licitación de Villa Magna: Municipio

        Archivo extra no afecta licitación de Villa Magna: Municipio

        SLP

        Pulso Online

        Obras Públicas asegura que la documentación oficial es correcta y que retiró el archivo de El Saucito adjuntado por error.

        Explican turbiedad en agua en Valles; está saneada, aseguran
        Explican turbiedad en agua en Valles; está saneada, aseguran

        Explican turbiedad en agua en Valles; "está saneada", aseguran

        SLP

        Huasteca Hoy

        Luego de una semana de lluvias, el río ha arrastrado lodos que provocan la coloración, señala Dapas

        Morena no definirá su ruta a partir del PVEM: Rita Ozalia
        Morena no definirá su ruta a partir del PVEM: Rita Ozalia

        Morena no definirá su ruta a partir del PVEM: Rita Ozalia

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Eli Cervantes es el coordinador estatal, con la tarea de "trabajar en la organización y unidad del movimiento", atajó

        Sancionan a cinco mujeres por sustraer cactácea en el centro
        Sancionan a cinco mujeres por sustraer cactácea en el centro

        Sancionan a cinco mujeres por sustraer cactácea en el centro

        SLP

        Rolando Morales

        La Secretaría de Seguridad recuperó el ejemplar que estaba en el Museo Regional Potosino