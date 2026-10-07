Informe habría costado hasta 9 mdp: Galindo
Señala el alcalde capitalino que elementos utilizados fueron donados
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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, estimó que el costo de su Segundo Informe de Gobierno, realizado el pasado martes en la Plaza de los Fundadores, se ubicará en un rango similar al del año anterior, es decir, entre 8 y 9 millones de pesos, aunque aclaró que todavía no se cuenta con el monto definitivo.
Cuestionado sobre el gasto destinado al evento, que incluyó un escenario de gran tamaño y una amplia producción, el edil sostuvo que la administración busca que este tipo de actos no resulten excesivamente costosos.
Señaló que una parte importante de los elementos utilizados son aportaciones de terceros y no representan una erogación directa para el Ayuntamiento.
Galindo aseguró que no pretende ocultar ni exagerar la información relacionada con el informe y recordó que el ejercicio realizado el año pasado tuvo un costo de entre 8 y 9 millones de pesos. Añadió que la edición de este año probablemente se mantendrá en ese mismo nivel.
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El presidente municipal explicó que diversos detalles observados durante el evento fueron posibles gracias a aportaciones externas e incluso mencionó que integrantes de su gabinete contribuyen para la realización de un informe con esas características.
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