Inicia operativo vial en Calzada de Guadalupe
Policía Vial aplicó desvíos en zonas aledañas ante el incremento de visitantes
La llegada de peregrinos al Santuario de Guadalupe comenzó a generar fuerte movimiento en las inmediaciones del templo, por lo que este jueves se activaron ajustes viales y presencia de agentes para ordenar la circulación. La presencia de las autoridades se extenderás todo el 12 de diciembre.
En distintos puntos de la Calzada de Guadalupe, así como en Carlos Díez Gutiérrez y el tramo de Himno Nacional que conecta con la Calzada, se habilitaron desvíos para mantener el flujo vehicular y reducir riesgos entre automovilistas y caminantes.
Los oficiales llaman a quienes circulen por la zona a anticipar sus recorridos y seguir las instrucciones del personal vial, ya que se esperan incrementos constantes en el tránsito conforme avance el fin de semana.
Se llena de devotos la Calzada de Guadalupe
Poco a poco feligreses, comerciantes, profesores, religiosas y transportistas van inundando de fe y fervor con más frecuencia y en mayor número, el acceso a la Basílica para venerar la imagen de la vi...
