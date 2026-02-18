Inicia sectorización para mejorar red hídrica: Galindo

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que la capital mantiene actualmente condiciones estables en el suministro de agua, lo que permitirá avanzar en el plan de sectorización de la red hídrica para mejorar la distribución y reducir fugas en la ciudad.

El edil detalló que las cuatro presas que abastecen a la zona metropolitana se encuentran en niveles óptimos y que el 98 por ciento de la infraestructura hidráulica del Interapas está operando correctamente.

Explicó que recientemente salieron de circulación dos pozos en el municipio de Soledad, los cuales ya fueron reactivados, mientras que el pozo del Mezquital permanece en reparación, aunque se prevé que quede listo esta misma semana.

Galindo Ceballos señaló que el escenario actual de estabilidad hídrica representa una oportunidad para iniciar el primer plan formal de sectorización en la ciudad.

Este esquema consiste en dividir la red de agua potable en sectores independientes, lo que permite detectar y eliminar fugas con mayor precisión, optimizar la presión y garantizar una distribución más eficiente del recurso.

"Permite atender mejor el servicio a la gente", subrayó el alcalde, al estimar que en una primera etapa podría abarcarse hasta el 30 por ciento del territorio municipal.

El presidente municipal agregó que, aunque se mantiene una condición favorable en las presas, siempre existe la posibilidad de una disminución en los niveles, por lo que confía en que durante el mes de agosto se registren lluvias importantes que refuercen el almacenamiento.

En otro tema, reconoció la necesidad de fortalecer la recaudación por el servicio de agua y señaló que desde el Ayuntamiento se trabaja en coordinación con el organismo operador Interapas para abatir la cartera vencida en la capital, con el objetivo de sanear las finanzas y garantizar la sostenibilidad del sistema hídrico.