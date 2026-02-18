Frente Frío 35 traerá vientos y cambios de temperatura a SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el Frente Frío 35 provocará vientos fuertes y variaciones en la temperatura en distintas regiones de San Luis Potosí.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan temperaturas máximas de hasta 32 grados en la zona centro y 34 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas descenderán hasta los 8 grados en la zona centro y el Altiplano.

Ante las rachas de viento previstas, la autoridad emitió una serie de recomendaciones preventivas para evitar riesgos tanto en viviendas como en la vía pública.

En casa, se sugiere asegurar láminas, tinacos, antenas, lonas y objetos sueltos en azoteas, así como retirar macetas, botes y muebles ligeros de patios o balcones. También se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas, evitar cables o extensiones expuestas al agua o fricción, y contar con linterna, pila externa y radio ante posibles cortes de energía eléctrica.

Para quienes circulen en vehículo, Protección Civil pidió reducir la velocidad y conducir con precaución, especialmente en carreteras abiertas o al cruzar puentes. Además, se recomienda no estacionarse bajo árboles, espectaculares o estructuras inestables.

En el caso de peatones, la recomendación es no caminar cerca de bardas, árboles viejos, anuncios o cables, y reportar de inmediato cualquier cable caído sin intentar manipularlo.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar medidas preventivas ante las condiciones climatológicas previstas.