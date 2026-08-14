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Insiste la CEA, "que apenas verán quién retira el lirio"

La dependencia estatal, sigue sin dar certeza sobre el saneamiento en la presa de San José

Por Rubén Pacheco

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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Insiste la CEA, "que apenas verán quién retira el lirio"
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      Ya existe un plan de acción elaborado por el Copocyt para generar  el retiro de lirio acuático de la presa San José, sin embargo, "según va avanzando el amparo", se definirá quiénes serán los ejecutores", aseveró Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

      Según la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito, dictada el 31 de enero del 2024, el gobernador del estado; la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental; la CEA; y el Interapas, son las instancias responsables del quitar la hierba.

      Pese a que el fallo judicial explica que la CEA se coordinará con las otras autoridades para concretar la limpieza y evitar la contaminación, aseguró que la remoción "todavía no está bien definida".

      Incluso defendió que tales tareas se llevan a cabo entre el Gobierno del Estado y la federación, porque una vez sustraído del cuerpo de agua quedará materia orgánica contaminante, sin embargo, este miércoles la Conagua reiteró que la CEA es la autoridad responsable de lo instruido por el juzgado.

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      "El saneamiento integral del lirio de la presa San José, en particular contempla muchas acciones. Una de ellas, es la planta tratadora (de Escalerillas) y la otra, es la remoción del lirio, esa acción todavía no está bien definida", dijo.

      Asumió que la Comisión ha informado de "manera puntual" al Poder Judicial de la Federación la materia de su competencia, cuando este requirió los reportes bimestrales previstos en la citada ejecutoria.

      "Hemos puntualizado, qué hemos realizado y también de cierta forma, solicitado los recursos para la planta tratadora y todavía estamos pendientes para la información de la ejecución de la misma", concluyó. 

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