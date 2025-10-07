Insuficiente, programa de "cruces seguros": Pedaleando SLP

El colectivo Pedaleando SLP exigió a las autoridades municipales la creación de proyectos ejecutivos y cronogramas de obras claros para la intervención de los cruces seguros al denunciar que los actuales trabajos en el programa resultan insuficientes.

Esto luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina informó que se buscará la intervención de 13 cruces seguros prioritarios con el objetivo de garantizar condiciones seguras para los peatones y evitar siniestros viales.

En respuesta, el colectivo en defensa de la movilidad, señaló que las acciones actuales de la glorieta Bocanegra son apenas parches de un bajo costo y de una rápida ejecución, al explicar que no se ha gestionado la velocidad de la zona, por lo que consideraron que el impacto será mínimo.

Ante esta situación exigieron la involucración de la Dirección de Obras Públicas encabezada por Eustorgio Chávez Garza, puesto que hasta el momento tan solo la SSPC ha trabajado en los cruces seguros, "no se puede seguir improvisando con la seguridad de la gente", sentenciaron.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De igual forma, exigieron que los proyectos sean ejecutivos con un presupuesto específico, cronograma de obra, así como que sé basen en la NOM-004-SEDATU-2023 y los criterios de diseño universal.

Finalmente, señalaron que desde la Coalición de Movilidad Segura SLP, han señalado en diversas ocasiones que apelar a la cultura vial por parte de las autoridades desvía la responsabilidad del Estado hacia las personas, puesto que la seguridad vial depende las decisiones institucionales, la fiscalización efectiva y diseño urbano.