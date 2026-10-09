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Intensifican labores de desazolve en SGS

Esto, para reducir riesgos de encharcamientos en colonias: JMN

Por Leonel Mora

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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Intensifican labores de desazolve en SGS
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      Con la expectativa de dos huracanes (Simón en el Pacífico e Isaías en el Golfo de México) que podrían generar afectaciones al clima en San Luis Potosí, el gobierno de Soledad incrementó los trabajos de desazolve en el sistema local de drenajes para reducir riesgos de encharcamientos en colonias con antecedentes de acumulación de agua. Paralelamente, se informó que el programa de bacheo se halla en pausa técnica hasta que se presenten días con menos humedad.

      El alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz señaló que las cuadrillas están atendiendo puntos críticos y que el municipio mantiene vigilancia en colonias donde el drenaje suele saturarse. "Estamos trabajando muy al pendiente con desazolves; solo esperamos que deje de llover un poco para arrancar un programa muy bueno de bacheo. Vamos a estar bacheando prácticamente toda la ciudad", afirmó.

      De acuerdo con el Segundo Informe de Resultados del funcionario, el bacheo es un programa permanente que varía según el tipo de material de cada vialidad. En carpeta asfáltica, se intervinieron 571.89 metros cuadrados en la cabecera municipal con una inversión de 526 mil 972.50 pesos, y 1 mil 100.50 metros cuadrados en la colonia Santo Tomás con 1 millón 318 mil 680 pesos, beneficiando a 8 mil 395 habitantes. En concreto hidráulico, se atendieron 474.56 metros cuadrados en diversas calles de la cabecera, con una inversión de 659 mil 340 pesos, en beneficio de 4 mil 824 personas.

      Las autoridades locales esperan retomar estas intervenciones en cuanto las condiciones climáticas lo permitan, mientras continúan los trabajos preventivos ante la posibilidad de lluvias intensas en la zona metropolitana.

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