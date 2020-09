Interapas de Gallardo, "porquería por doquier"

Los casos de un despacho que asesoraba para no pagar impuestos relacionados con el agua y de la cobranza en el Interapas que también "arrojó porquería por todos lados" (sic), con un quebranto financiero aproximado de 10 millones de pesos, ya se encuentran muy avanzados, y lo único que se espera es que ningún condicionamiento político influya en la búsqueda de la reparación del daño y el ejercicio de la acción penal, aseguró el responsable de formular la denuncia Alejandro Zapata Perogordo.

La primera denuncia formulada por los delitos de daño patrimonial, peculado, uso indebido de la función pública y asociación delictuosa, fue presentada en contra de tres personas en particular y en contra de la empresa Ibarrola y Oseguera S.A de C.V. y un particular, porque indebidamente la compañía facturó 3 millones 962 mil 974 pesos con 72 centavos de servicios no devengados que la misma compañía gestionó.

La denuncia ya <documentada fue formulada el 20 de mayo de 2019 ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.

Por otra parte, el 29 de mayo siguiente nuevamente el despacho de Alejandro Zapata presentó una denuncia penal ante la misma Fiscalía contra ex directivos de Interapas, y en concreto el ex director general, el encargado de la dirección de administración y finanzas y el ex contralor interno, por el uso indebido de la función pública peculado y asociación delictuosa, a propósito del daño patrimonial por un monto de 6 millones 117 mil 513 pesos 75 centavos causado en el que se le imputa cargo a la empresa Raedsa Maquinados y Maquilados S. de R.L. de C.V., además de un representante de la compañía.

Según el Interapas, la empresa tenía la responsabilidad de recuperar cartera vencida, una vez que el organismo operador tenía 90 mil usuarios morosos y sin embargo, al término de su función lejos de reducirse se había incrementado a 99 mil.

"Había no sé qué tanta cantidad de asuntos, porque donde le rascaras había porquería y media, pero en fin me encomendaron esos dos asuntos y los dos van caminando", dijo.

Dijo que si bien la Fiscalía carece de un titular y los agentes de Ministerio Público van trabajando por su cuenta los casos sí van avanzando y dijo esperar que se les encuentre una pronta resolución y que no intervenga en decisiones políticas.