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Interapas ignora a vecinos de la calle San Ciro

Por Flor Martínez

Marzo 25, 2026 03:00 a.m.
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Interapas ignora a vecinos de la calle San Ciro

Desde hace más de dos semanas, vecinos y comerciantes de la colonia Fresnos han reportado una fuga de drenaje en la calle San Ciro, esquina con avenida Matehuala, la cual se ha extendido por la zona, generando molestias constantes.

De acuerdo con los habitantes, el problema ya fue notificado al Interapas; sin embargo, hasta el momento no se ha atendido el desperfecto que afecta esta vialidad. A la par del mal olor provocado por las aguas residuales, en el cruce también se han incrementado los baches, agravados por el paso continuo de vehículos.

La denuncia ciudadana señala que esta situación representa un riesgo para automovilistas, ciclistas y peatones, ya que los encharcamientos dificultan identificar la profundidad de los hoyancos, lo que eleva la probabilidad de accidentes y daños a los vehículos.

"Ya se hizo el reporte al Interapas desde la semana pasada, pero no han venido. Hay días en que brota más agua y el olor es muy fuerte. Realmente es un foco de insalubridad para quienes vivimos y trabajamos en esta zona; además, la calle está en muy malas condiciones", expresó un vecino.

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Tras lo anterior, los residentes hicieron un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que atiendan la fuga de drenaje y rehabiliten la vialidad, con el objetivo de evitar que la problemática continúe agravándose y afecte tanto la salud pública como la movilidad en el sector.

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