Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

SLP

Interapas llama a proteger tuberías ante bajas temperaturas

El organismo advierte que el congelamiento del agua puede provocar rupturas y daños

Por Redacción

Diciembre 30, 2025 04:58 p.m.
A
Temporada de frío en SLP

Temporada de frío en SLP

Ante la temporada de frío, el Interapas exhortó a la población a proteger tuberías y medidores de agua expuestos a la intemperie, con el objetivo de evitar fugas, rupturas y desperdicio del líquido.

El organismo explicó que, cuando el agua dentro de las tuberías se expone a temperaturas muy bajas, puede congelarse y expandirse, lo que genera presión interna y provoca daños en las instalaciones hidráulicas domiciliarias, además de afectaciones al suministro.

Por ello, recomendó cubrir tuberías y medidores exteriores con materiales aislantes como hule espuma, cartón, papel periódico, telas gruesas o plásticos, a fin de reducir el impacto directo del frío. En viviendas que permanecerán deshabitadas por varios días, también sugirió cerrar la llave de paso como medida preventiva.

Drenaje "se traga" toneladas de basura

Interapas retiró más de mil 100 tn de residuos de la red

Asimismo, Interapas llamó a la ciudadanía a revisar periódicamente las instalaciones internas para detectar a tiempo fugas o daños que puedan agravarse durante esta temporada invernal.

El organismo reiteró que el cuidado del agua es una responsabilidad compartida y que la prevención desde los hogares ayuda a evitar afectaciones mayores tanto a los usuarios como a la infraestructura hidráulica.

