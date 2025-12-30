Interapas llama a proteger tuberías ante bajas temperaturas

Ante la temporada de frío, el Interapas exhortó a la población a proteger tuberías y medidores de agua expuestos a la intemperie, con el objetivo de evitar fugas, rupturas y desperdicio del líquido.

El organismo explicó que, cuando el agua dentro de las tuberías se expone a temperaturas muy bajas, puede congelarse y expandirse, lo que genera presión interna y provoca daños en las instalaciones hidráulicas domiciliarias, además de afectaciones al suministro.

Por ello, recomendó cubrir tuberías y medidores exteriores con materiales aislantes como hule espuma, cartón, papel periódico, telas gruesas o plásticos, a fin de reducir el impacto directo del frío. En viviendas que permanecerán deshabitadas por varios días, también sugirió cerrar la llave de paso como medida preventiva.

Asimismo, Interapas llamó a la ciudadanía a revisar periódicamente las instalaciones internas para detectar a tiempo fugas o daños que puedan agravarse durante esta temporada invernal.

El organismo reiteró que el cuidado del agua es una responsabilidad compartida y que la prevención desde los hogares ayuda a evitar afectaciones mayores tanto a los usuarios como a la infraestructura hidráulica.