Interapas mantiene a Arturo Jaime Núñez mientras se analiza situación financiera

El alcalde de Enrique Galindo Ceballos confirmó que Arturo Jaime Núñez continuará por el momento como encargado de despacho del organismo operador Interapas, mientras se revisa a fondo la situación financiera de la dependencia.

El edil explicó que la próxima semana se llevará a cabo una junta de gobierno en la que solicitó formalmente la presentación de un informe financiero detallado sobre el estado actual del organismo. Subrayó que el tema económico es el aspecto más complejo que enfrenta Interapas y que, antes de abordar la crisis de agua, es necesario reconocer que existe una "crisis financiera bastante fuerte".

Galindo Ceballos señaló que en dicha sesión se dejarán plasmadas las razones que han derivado en la situación económica actual del organismo, con el objetivo de tener claridad sobre el panorama real y definir los pasos a seguir. Insistió en que cualquier solución estructural deberá partir de un diagnóstico financiero preciso.

Respecto a posibles apoyos federales, el alcalde indicó que desde el año pasado se presentó un proyecto conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el cual está valuado en mil 200 millones de pesos y actualmente se encuentra en análisis en oficinas centrales, a través del director nacional y el director local del organismo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalló que el proyecto contempla la sectorización de la red, la regeneración de infraestructura hidráulica antigua, así como la perforación o relocalización de algunos pozos. Destacó que la sectorización es uno de los puntos clave, ya que permitiría mejorar la distribución del agua, contener fugas y tener un mayor control de las redes sanitarias, recomendación que, dijo, ha sido respaldada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Mientras se define el rumbo financiero y se espera una respuesta sobre el proyecto federal, Arturo Jaime Núñez permanecerá al frente de Interapas en calidad de encargado de despacho.