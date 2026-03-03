Interapas reanuda envío de agua del sistema El Realito

El organismo operador Interapas informó que el agua proveniente del sistema El Realito ya cumple con los parámetros de calidad establecidos para uso y consumo humano, luego de una nueva suspensión derivada de problemas de turbidez en la fuente de abastecimiento.

De acuerdo con el reporte emitido el 3 de marzo, la tarde del lunes se reanudó el envío de agua hacia la zona metropolitana, una vez que el Laboratorio de Calidad del organismo realizó las pruebas correspondientes y confirmó que el líquido se encuentra dentro de la norma para su distribución en la red.

El servicio comenzará a normalizarse de manera gradual en la zona sur-oriente de la capital potosina, área que depende en buena medida del caudal que aporta este sistema. Interapas indicó que mantendrá la supervisión constante del agua que ingresa a la red para garantizar que conserve las condiciones adecuadas.

La reactivación ocurre luego de que el 2 de marzo la empresa operadora del acueducto notificara la suspensión temporal del envío por niveles de turbidez que impedían asegurar la calidad del suministro. Como medida preventiva, se determinó frenar el flujo hacia la ciudad, lo que impactó a diversas colonias del área metropolitana.

Ante esa situación, el organismo implementó acciones alternativas para mitigar la falta de agua, entre ellas la activación del pozo Abastos II, una vez concluida su rehabilitación, además de mantener comunicación permanente con la empresa operadora para evaluar el restablecimiento del servicio.

Un día antes, el 1 de marzo, se había informado que tras cinco días sin servicio se restablecía el envío desde El Realito hacia los tanques de almacenamiento, con la previsión de que el suministro se regularizara en un lapso de 24 a 48 horas. Sin embargo, la nueva suspensión por turbidez volvió a interrumpir la distribución.

Con este episodio, el sistema El Realito acumula 93 suspensiones totales desde su puesta en operación. Tan solo en lo que va de 2026, suma más de nueve días sin suministro hacia la capital potosina, lo que ha generado afectaciones recurrentes para miles de usuarios que dependen de esta fuente.