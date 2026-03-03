logo pulso
Tráfico intenso complica la mañana en la capital potosina

Carga vehicular en Salvador Nava, carretera 57 y la Alameda; autoridades piden extremar precauciones

Por Redacción

Marzo 03, 2026 07:51 a.m.
A
La mañana de este martes se registra alta carga vehicular en las principales vialidades de la capital potosina, lo que ha generado avance lento y tránsito constante en distintos puntos de la ciudad.

En la avenida Salvador Nava Martínez, en ambos sentidos, se reporta tráfico continuo con momentos de circulación pesada.

Por su parte, la Carretera Federal 57 presenta aforo vehicular considerable en ambos sentidos; sin embargo, del Periférico hacia la Zona Industrial el avance es ligeramente más lento.

En las inmediaciones de la Alameda Juan Sarabia también se observa actividad vehicular importante, además de alta presencia de peatones, por lo que se recomienda ceder el paso y conducir con precaución.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Autoridades exhortaron a los automovilistas a manejar con responsabilidad, moderar la velocidad y anticipar sus tiempos de traslado para evitar incidentes.

