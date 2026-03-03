logo pulso
Seguridad

Capturan en Tamazunchale a hombre por narcomenudeo

Había sido detenido en 2024 con presunta metanfetamina y enfrentaba el proceso en libertad

Por Redacción

Marzo 03, 2026 08:09 a.m.
A
Capturan en Tamazunchale a hombre por narcomenudeo

En cumplimiento de una orden judicial, elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí detuvieron a Gerardo "N", señalado por su probable responsabilidad en el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, variante de posesión simple.

El imputado había sido asegurado previamente en octubre de 2024 por personal de la Guardia Civil Estatal, cuando presuntamente se le encontró una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina. En aquella ocasión obtuvo su libertad bajo medidas cautelares, quedando sujeto a la continuidad de las investigaciones.

De acuerdo con la Fiscalía, tras robustecerse la carpeta con nuevos datos de prueba, agentes del Ministerio Público adscritos a la Delegación Sexta solicitaron a un juez de control la orden de aprehensión, la cual fue concedida.

Con base en ese mandato, agentes investigadores realizaron labores de localización que derivaron en su captura en el municipio de Tamazunchale. Al momento del aseguramiento se le informó el motivo de la detención y sus derechos constitucionales.

Finalmente, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, inscrito en el Registro Nacional de Detenciones y trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social correspondiente, conforme a los protocolos establecidos.

