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Interapas rehabilita drenajes en 22 colonias

Con una inversión de 13.7 mdp, el organismo renovó más de dos kilómetros de red sanitaria

Por Rolando Morales

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Interapas rehabilita drenajes en 22 colonias
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      Durante los primeros cinco meses de 2026, el Interapas llevó a cabo 34 obras de rehabilitación sanitaria en distintos sectores de la zona metropolitana de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

      Las intervenciones se realizaron en 29 calles ubicadas en 22 colonias de ambos municipios. En conjunto, fueron rehabilitados 2 mil 102 metros lineales de red sanitaria, con una inversión superior a los 13.7 millones de pesos destinada a mejorar las condiciones del servicio y reducir problemas derivados del deterioro de las tuberías.

      Entre las obras más relevantes se encuentra la rehabilitación integral de diversos tramos de drenaje en la colonia Julián Carrillo, una zona cercana al Centro Histórico donde la infraestructura presentaba desgaste significativo y requería una renovación para recuperar su funcionamiento.

      Los trabajos también alcanzaron vialidades de alta afluencia, como la avenida 20 de Noviembre, así como barrios tradicionales de la capital potosina, entre ellos El Montecillo, San Juan de Guadalupe, Santiago y Tlaxcala.

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