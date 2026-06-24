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Contra Ley Serrano, "fue una marcha muy municipalizada": Gallardo

"No me voy a meter en grillas, yo creo que es lo que quiere el alcalde (Enrique Galindo)", expuso el gobernador

Por Rubén Pacheco

Junio 24, 2026 12:13 p.m.
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Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Pulso

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      Luego de manifestación de representantes de medios de información y otros sectores en contra de la "Ley Serrano" en el Congreso del Estado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, asumió que el ejercicio ciudadano se trató de una acción "muy municipalizada".

      En breve comentario ante la prensa, exteriorizó que se abstuvo de ahondar en la inconformidad mostrada contra el Poder Legislativo, porque no busca "meterse en grillas".

      El mandatario estatal atribuyó que los cuestionamientos planteados por la prensa para conocer su postura tras la movilización, surgieron del presidente municipal priista Enrique Galindo Ceballos.

      "Yo no me voy a meter en grillas. Yo creo que es lo que quiere el alcalde (Enrique Francisco Galindo Ceballos), que opine algo", expuso.

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      Posteriormente, espetó ante los beneficiados con programas sociales, que el gobierno municipal "trae su desmadre" hacia las y los congresistas potosinos.

      Anunció que el Gobierno del Estado presentará dos iniciativas en el Legislativo, consistentes en que el estado pagará el servicio de agua potable a los adultos mayores y quien no reciba el suministro no pagará el recibo.

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