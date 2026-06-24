Homenajean a joven policía fallecido tras ataque en San Ciro

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En una ceremonia realizada en la explanada principal del C4 de Ciudad Valles, autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado, rindieron homenaje al oficial José Mercedes Fuentes Quesada.

Fuentes Quesada, era elemento de la Guardia Civil Estatal (GCE), quien lamentablemente falleció el pasado lunes 22 de junio en San Ciro de Acosta, tras una agresión de hombres armados.

Durante el acto se reconoció la vocación de servicio, entrega y compromiso del joven de 21 años con la seguridad de las y los potosinos, destacando su legado como integrante de la corporación.

LEA TAMBIÉN Video | Atacan a la GCE en San Ciro; hay dos policías heridos La SSPC informó que se implementó un operativo en toda la zona media

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí