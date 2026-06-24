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"¡Ya supérenlo! O sea, la podredumbre es increíble", revira Sheinbaum

La presidenta reclama a diario por una "entrevista falsa"

Por SinEmbargo.mx

Junio 24, 2026 10:16 a.m.
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Foto: El Universal

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      La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arremetió este miércoles contra el periódico El Universal por difundir una supuesta entrevista falsa que no existe y señaló que forma parte de una dinámica de desinformación.

      "Es, no sé qué calificativo usar, grotesco; pero vamos a ponerles la canción de Grupo Firme. ¡Ya supérenlo! O sea, la podredumbre a la que llegó El Universal es increíble, de no creerse, de no creerse. Y luego todos los que la repiten, que se dicen periodistas. Es de verdad, no sé, no tiene nombre, pues. Una bajeza, pero la verdad es que habla de quiénes son, en qué nivelazo está, o sea, inventar estas cosas", acusó.

      Al responder sobre la nota, la titular del Poder Ejecutivo sostuvo que la entrevista atribuida a su nombre carece de sustento y cuestionó la ética detrás de su difusión.

      "¿Qué proyecto de Nación puede salir de ahí, de esa podredumbre? Ninguno. Ninguno. No puede salir nada de ahí, más que porquería, pero para qué perdemos tiempo", añadió.

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      También agregó que este tipo de contenidos se inscriben en una dinámica de confrontación política y mediática: "Ponle la canción de Firme. De verdad, ya supérenlo. Ya. Y el pueblo pues que vea cada cosa en su lugar. Odio contra amor. Mentira, calumnia, contra verdad. Podredumbre frente a esperanza".

      También sostuvo que los señalamientos en su contra forman parte de una narrativa repetitiva que pierde impacto entre la ciudadanía.

      "¿Quién les va a hacer caso con esas cosas? La verdad. Síganle así. Síganle, la verdad, porque cada vez van a tener menos apoyo."

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