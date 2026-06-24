logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"KADE ON STAGE" EN EL TEC DE MONTERREY

Fotogalería

"KADE ON STAGE" EN EL TEC DE MONTERREY

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Escalerillas se rebela vs. acueducto

Comunidad se cierra a plan por temor a quedar sin agua

Por Martín Rodríguez

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
A
Escalerillas se rebela vs. acueducto
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La comunidad de Escalerillas no permitirá que el gobierno estatal trabaje en la zona de escurrimientos para captar el agua de la presa "El Peaje" a través de un acueducto para enviarla a la capital, porque dejaría a sus habitantes sin abasto, advirtió Guadalupe Bravo Moreno, lideresa de la localidad.

      Rechazo comunitario al acueducto de El Peaje

      "No queremos que nos sigan robando nuestras tierras y tampoco queremos que nos construyan el acueducto, que conectaría la presa directamente con San Luis Potosí", indicó Bravo Moreno en entrevista con este medio.

      Denunció que el gobierno del estado pretende dejarlos sin agua por la captación directa del suministro del agua superficial, desviándola de la comunidad de Escalerillas, lo que les llevaría a que se quede sin agua.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Impacto y riesgos del proyecto hidráulico

      Bravo Moreno advirtió que hay planes de obra hidráulica que de alguna manera infringen la seguridad de la tenencia de la tierra, como daño adicional a ese plan de quitarles el agua.

      "Ya no queremos que permitan que nos sigan robando, pero tampoco que la autoridad actúe con anomalías en contra de nosotros".

      Dijo que el proyecto del gobierno del Estado para la creación del acueducto para conducir de manera directa el agua hasta la ciudad de San Luis Potosí, ahora hereda un perjuicio cierto, porque por sacar la vuelta a la presa San José, la ruta directa de escurrimiento de las aguas superficiales, una decisión gubernamental que secaría a la comunidad.

      El proyecto pretende tender un acueducto de 6.8 kilómetros entre El Peaje y una planta potabilizadora ubicada en la capital. Se calcula una inversión de 180 millones de pesos.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Reforma electoral: antidoping no será obligatorio; podría haber Reyitos
        Reforma electoral: antidoping no será obligatorio; podría haber Reyitos

        Reforma electoral: antidoping no será obligatorio; podría haber "Reyitos"

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Las y los diputados aprobaron este martes las modificaciones legales que aplicarán en el proceso local de 2027

        Cancela CEGAIP consulta de información sobre sus gastos
        Cancela CEGAIP consulta de información sobre sus gastos

        Cancela CEGAIP consulta de información sobre sus gastos

        SLP

        Pulso Online

        Se trataba de una solicitud para la revisión de gastos en viáticos y uso de vehículos oficiales

        Arreola solicita licencia a Congreso para buscar candidatura
        Arreola solicita licencia a Congreso para buscar candidatura

        Arreola solicita licencia a Congreso para buscar candidatura

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Busca enfocarse a trabajos de Morena e inscribirse en el proceso interno de cara al 2027

        Denuncian irregularidades en primaria de Soledad
        Denuncian irregularidades en primaria de Soledad

        Denuncian irregularidades en primaria de Soledad

        SLP

        Flor Martínez

        Madres de familia cierran Valentín Amador y se quejan de la directora de la 'Francisco Heppens Helguera'