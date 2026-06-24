Escalerillas se rebela vs. acueducto
Comunidad se cierra a plan por temor a quedar sin agua
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La comunidad de Escalerillas no permitirá que el gobierno estatal trabaje en la zona de escurrimientos para captar el agua de la presa "El Peaje" a través de un acueducto para enviarla a la capital, porque dejaría a sus habitantes sin abasto, advirtió Guadalupe Bravo Moreno, lideresa de la localidad.
Rechazo comunitario al acueducto de El Peaje
"No queremos que nos sigan robando nuestras tierras y tampoco queremos que nos construyan el acueducto, que conectaría la presa directamente con San Luis Potosí", indicó Bravo Moreno en entrevista con este medio.
Denunció que el gobierno del estado pretende dejarlos sin agua por la captación directa del suministro del agua superficial, desviándola de la comunidad de Escalerillas, lo que les llevaría a que se quede sin agua.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Impacto y riesgos del proyecto hidráulico
Bravo Moreno advirtió que hay planes de obra hidráulica que de alguna manera infringen la seguridad de la tenencia de la tierra, como daño adicional a ese plan de quitarles el agua.
"Ya no queremos que permitan que nos sigan robando, pero tampoco que la autoridad actúe con anomalías en contra de nosotros".
Dijo que el proyecto del gobierno del Estado para la creación del acueducto para conducir de manera directa el agua hasta la ciudad de San Luis Potosí, ahora hereda un perjuicio cierto, porque por sacar la vuelta a la presa San José, la ruta directa de escurrimiento de las aguas superficiales, una decisión gubernamental que secaría a la comunidad.
El proyecto pretende tender un acueducto de 6.8 kilómetros entre El Peaje y una planta potabilizadora ubicada en la capital. Se calcula una inversión de 180 millones de pesos.
no te pierdas estas noticias
Reforma electoral: antidoping no será obligatorio; podría haber "Reyitos"
Ana Paula Vázquez
Las y los diputados aprobaron este martes las modificaciones legales que aplicarán en el proceso local de 2027
Cancela CEGAIP consulta de información sobre sus gastos
Pulso Online
Se trataba de una solicitud para la revisión de gastos en viáticos y uso de vehículos oficiales
Arreola solicita licencia a Congreso para buscar candidatura
Ana Paula Vázquez
Busca enfocarse a trabajos de Morena e inscribirse en el proceso interno de cara al 2027