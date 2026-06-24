Escalerillas se rebela vs. acueducto

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La comunidad de Escalerillas no permitirá que el gobierno estatal trabaje en la zona de escurrimientos para captar el agua de la presa "El Peaje" a través de un acueducto para enviarla a la capital, porque dejaría a sus habitantes sin abasto, advirtió Guadalupe Bravo Moreno, lideresa de la localidad.

Rechazo comunitario al acueducto de El Peaje

"No queremos que nos sigan robando nuestras tierras y tampoco queremos que nos construyan el acueducto, que conectaría la presa directamente con San Luis Potosí", indicó Bravo Moreno en entrevista con este medio.

Denunció que el gobierno del estado pretende dejarlos sin agua por la captación directa del suministro del agua superficial, desviándola de la comunidad de Escalerillas, lo que les llevaría a que se quede sin agua.

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Impacto y riesgos del proyecto hidráulico

Bravo Moreno advirtió que hay planes de obra hidráulica que de alguna manera infringen la seguridad de la tenencia de la tierra, como daño adicional a ese plan de quitarles el agua.

"Ya no queremos que permitan que nos sigan robando, pero tampoco que la autoridad actúe con anomalías en contra de nosotros".

Dijo que el proyecto del gobierno del Estado para la creación del acueducto para conducir de manera directa el agua hasta la ciudad de San Luis Potosí, ahora hereda un perjuicio cierto, porque por sacar la vuelta a la presa San José, la ruta directa de escurrimiento de las aguas superficiales, una decisión gubernamental que secaría a la comunidad.

El proyecto pretende tender un acueducto de 6.8 kilómetros entre El Peaje y una planta potabilizadora ubicada en la capital. Se calcula una inversión de 180 millones de pesos.