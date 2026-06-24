Cae ocupación hotelera en la capital pese a festival: Datatur

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Durante el periodo del Festival San Luis en Primavera, la ocupación hotelera en la capital potosina registró una caída de entre el 3 y 6 por ciento, a lo largo de la semana que se llevó a cabo, a comparación del año pasado, de acuerdo con la información de la Secretaría del Turismo a nivel nacional.

Este evento fue la quitina edición del festival cultural y turístico organizado por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, que se llevó a cabo en el Centro Histórico del 28 de marzo al 4 de abril del presente año e implicó una inversión superior a los 64 millones de pesos, de acuerdo con lo reportado por la propia administración municipal.

Según los datos de la plataforma Datatur, durante la última semana de marzo, la cual comprende los días posteriores y al inicio del festival, la capital potosina registró una ocupación hotelera del 51.4 por ciento, lo que equivale a una caída del 6.5 puntos porcentuales con respecto a la misma semana del año pasado.

Esto representa una media de 3 mil 166 cuartos ocupados, lo que implica una caída de 11.1 puntos porcentuales a comparación del 2025 y un promedio de 6 mil 154 cuartos disponibles, prácticamente la misma cifra registrada el año pasado.

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En cuanto al mes de abril, el reporte mensual arrojó que la ciudad de San Luis Potosí registró una ocupación hotelera del 52.9 por ciento en promedio, 3.8 por ciento menos que en 2025. Esta ocupación se traduce en 3 mil 258 cuartos ocupados, lo que equivale a una disminución de 6.6 por ciento anual y un promedio de 6 mil 161 cuartos desocupados.

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Pese a esto lo reportado por el Ayuntamiento tras la finalización del Festival, fue de más de 360 mil asistentes de los cuales 79 por ciento fueron nacionales, 21 por ciento extranjeros, que de acuerdo con los datos de la administración municipal se tradujo en una derrama económica de 560 millones de pesos.