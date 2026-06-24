Abren convocatorias para el Festival de Danza "Lila López"
La edición 46 reunirá propuestas de danza, fotografía, periodismo y artes plásticas
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La edición 46 del Festival Internacional de Danza Contemporánea "Lila López" ya tiene abiertas sus convocatorias para artistas, fotógrafos, periodistas, investigadores y creadores vinculados con las artes del movimiento.
El encuentro se realizará del 24 de julio al 2 de agosto en San Luis Potosí, bajo el lema "Cuerpos, identidades y movimientos".
Entre las convocatorias abiertas se encuentran la Competencia de Unipersonales Lila López, el Concurso Nacional de Fotografía Walter Reuter, el Premio al Trabajo Periodístico Dancístico Dr. Luis Bruno Ruiz y el Concurso de Artes Plásticas y Gráficas Anna Sokolow.
El festival es considerado uno de los encuentros de danza contemporánea más relevantes del país y busca reunir propuestas escénicas, visuales y de reflexión en torno al cuerpo y el movimiento.
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Las bases, requisitos y fechas de participación pueden consultarse en los canales oficiales de la Secretaría de Cultura estatal.
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