Ley Serrano: de la web a la calle

El Congreso del Estado pagó el enojo que desató la aprobación de la Ley Serrano con la irrupción en el salón del Pleno de decenas de manifestantes, encabezados por representantes de medios de comunicación para exigir la derogación de la reforma que criminaliza ciertos usos de la Inteligencia Artificial, que provocó el encierro de dos propietarias de medios electrónicos informativos.

Manifestación y suspensión de sesión en el Congreso

La manifestación provocó la interrupción de la sesión del Pleno prevista para ayer, luego de que fracasara el intento de atrincheramiento de los legisladores, que intentaron blindar su sede, pues los inconformes lograron colarse por una de las puertas laterales del inmueble que da a la calle de Cinco de Mayo.

Entre 100 y 200 personas participaron y aunque fue convocada por periodistas, también se sumaron otros sectores, como las madres buscadoras, burócratas despedidos en esta administración estatal y taxistas.

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La sesión inició cerca de las diez, pero alrededor de las 10:40, los contingentes rompieron el cerco y lograron ingresar.

Lo hicieron tras empujar a empleados legislativos que buscaban impedirles la entrada, pero fueron rebasados.

Algunos inconformes gritaron consignas e insultos a los legisladores, demandando la derogación de la Ley Serrano.

Ante esta situación, los legisladores suspendieron la sesión, mientras que los inconformes exigían la presencia del diputado Héctor Serrano, impulsor de la reforma al Código Penal que criminaliza ciertos usos de la IA.

Debate y confrontación entre diputadas en sesión

En la reanudación de la sesión, se reflejó la tensión generada por la protesta pues las diputadas Gabriela López Torres, de Morena, y Roxanna Hernández Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), confrontaron públicamente sus posturas sobre la atención a los manifestantes minutos antes de que estos ingresaran al recinto.

Durante el receso de la sesión, López Torres pidió privilegiar el diálogo con los inconformes y rechazó cualquier intento de criminalizar la protesta. "No criminalices la protesta, es su derecho al diálogo", expresó la legisladora morenista.

En respuesta, Hernández Ramírez sostuvo que no debía justificarse la violencia y afirmó haber sido víctima de agresiones al intentar ingresar al Congreso. "Yo fui testigo, casi me golpean. Había personas alcoholizadas y drogadas", señaló desde el presidium.

La legisladora de Morena también criticó la ausencia de integrantes de la bancada verde durante el diálogo que posteriormente sostuvieron diputados con ciudadanos inconformes. Consideró que quienes respaldan una iniciativa deben escuchar las demandas de la población y defender públicamente su postura. "Yo creo que denota. A final de cuentas no es malo y aceptar que se incurrió en un error, o defender una postura (...) a final de cuentas pues afuera vamos y pedimos el voto", añadió.