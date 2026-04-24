Investiga FGE muerte tras riña en Balcones del Valle

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) informó que inició una investigación por el fallecimiento de una persona ocurrido la noche del jueves 23 de abril en la colonia Balcones del Valle, en la capital potosina.

De acuerdo con el comunicado oficial, al sitio acudieron peritos para procesar la escena y realizar el levantamiento del cuerpo, el cual, fue trasladado al Servicio Médico Legal (Semele) para la necropsia correspondiente.

La Policía de Investigación (PDI) recabó los primeros datos, los cuales indican que la víctima habría recibido disparos de arma de fuego tras una riña registrada en la zona.

La Fiscalía señaló que continuará con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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