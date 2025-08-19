Investiga Municipio 8 denuncias por acoso laboral o sexual

La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Luz Magdalena Cisneros Jiménez, quien también preside la Comisión de Atención a las Mujeres, aclaró que hasta el momento se tienen registradas un total de seis denuncias por acoso laboral y dos por acoso sexual al interior de la administración municipal.

"Tenemos por ahí el conocimiento de seis denuncias por acoso laboral y dos por acoso sexual, pero una me parece que ya está terminada. Pero nosotros hemos estado dando puntual seguimiento a estas denuncias para que la Contraloría y la Unidad Investigadora hagan su trabajo, hemos atendido directamente a personas y dimos puntual seguimiento a lo que fueron dos denuncias públicas en contra de dos funcionarios en la marcha del 8 de marzo".

Explicó que algunas de estas denuncias se registraron en diversas direcciones municipales y son, en ciertos casos, en contra de los propios titulares de estas dependencias. Aclaró que no pueden detallar los casos a fin de proteger los datos de las víctimas y no caer en una revictimización.

"Ahorita están en investigación, incluso hay funcionarios que están siguiendo su proceso separados de su cargo, pero a los que tenemos conocimiento se les está dando seguimiento."

Ante esto mencionó que desde la Comisión de Atención a las Mujeres se está trabajando en la creación de un protocolo contra la violencia laboral a fin de reformar los reglamentos correspondientes.