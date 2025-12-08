Investiga PC explosión de pirotecnia en peregrinación que dejó dos heridos

Luego de la detonación de artefactos pirotécnicos que lesionó a tres peregrinos que se dirigían a la Basílica de Guadalupe, Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), advirtió que no está permitido el uso de este tipo de explosivos en fiestas patronales.

Este domingo, autoridades municipales capitalinas reportaron la explosión de pirotecnia, durante una peregrinación que se dirigía al santuario guadalupano.

El coordinador estatal refirió que derivado del accidente provocado por el inadecuado manejo dentro de un vehículo, resultaron heridos un niño de ocho años y un adolescente de 13 años.

Anunció que la Coordinación Estatal ya investiga si quienes manipularon el material explosivo tenían permiso y qué autoridad se los otorgó y "bueno, llegar a la últimas consecuencias como siempre", enfatizó.

Explicó que mediante la página web y de Facebook, la CEPC atiende denuncias, reportes y sugerencias de la venta clandestina de pirotecnia, por lo cual, conminó a la población acercarse y exponer cualquier situación de riesgo.

"Hay que puntualizar algo: Protección Civil del estado no entregamos permisos. Únicamente supervisamos que entrega ayuntamiento como es Comercio y Protección Civil, se entreguen únicamente los días 24, 30 y 31. Así lo marca la ley", remató.