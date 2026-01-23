Investigan si actos vandálicos son por encargo

El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que la Policía Municipal mantiene detenidos de forma recurrente por robo y sabotaje a la infraestructura pública, y ahora busca determinar si estos actos son realizados por encargo.

El edil señaló que sólo recientemente se logró la detención de una persona que presuntamente robaba más de 70 metros de cable, y que en promedio se registran una o dos detenciones por semana relacionadas con este tipo de delitos.

De acuerdo con Galindo, la Alameda Juan Sarabia concentra al menos 76 actos de sabotaje, mientras que la Calzada de Guadalupe se ubica como el segundo punto con mayor incidencia. También mencionó afectaciones recientes en la zona de Himno Nacional, dónde daños a circuitos eléctricos provocaron fallas visibles en el alumbrado.

El alcalde explicó que las autoridades han identificado tres causas principales en las afectaciones al alumbrado público: sabotaje intencional, robo que implica daño a la infraestructura y desperfectos técnicos propios del sistema. Subrayó que el sabotaje es el fenómeno más recurrente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre la posible participación de terceros que paguen por estos actos, Galindo indicó que la Policía Municipal está interrogando a los detenidos para conocer si reciben instrucciones, si alguien los envía o si obtienen algún pago por realizar el daño. Agregó que ya existen denuncias formales ante el Ministerio Público por estos hechos.