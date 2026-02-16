logo pulso
Jubilaciones en STJE generan un cuello de botella

Se abrió una convocatoria para cubrir vacantes ante la demanda en el aparato judicial

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Jubilaciones en STJE generan un cuello de botella

La conclusión de 49 contratos al cierre de 2025 dejó a órganos jurisdiccionales del Poder Judicial operando con la mitad del personal en puestos clave y abrió un nuevo "cuello de botella" en la atención de asuntos, en un contexto donde todavía había rezagos pendientes, así lo admitió la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

Impacto en la operación diaria del Poder Judicial

De acuerdo con la magistrada, además de jubilaciones recientes, los contratos de 49 personas vencieron el 31 de diciembre y no fueron renovados. El impacto se refleja directamente en la operación diaria: "Por órgano jurisdiccional, normalmente se trabajaba con dos, y en este momento estamos trabajando con uno", señaló al referirse a los secretarios de acuerdos.

Zarazúa Martínez reconoció que al inicio de la nueva etapa encontraron rezagos tanto en trámite como en resoluciones. Aseguró que los jueces emprendieron un trabajo intensivo para abatirlos y que en gran parte se logró avanzar; sin embargo, la salida del personal volvió a presionar la estructura interna. "Se nos ha venido un poquito un cuello de botella con esta parte", expresó.

Rechazo a señalamientos de despidos y convocatoria para cubrir vacantes

Sobre los señalamientos públicos de despidos, la paresidenta del STJE rechazó esa versión. "Las personas que salieron no fueron despidos, sino los contratos (...) sus contratos estaban al 31 de diciembre y ya no se continúan. Son 49 con exactitud", dijo. También sostuvo que, tras la reforma judicial, los magistrados no tienen facultades para despedir ni proponer la salida de personal, ya que los nombramientos corresponden al Órgano de Administración.

Mientras los órganos jurisdiccionales operan con un secretario de acuerdos en lugar de dos, el Poder Judicial inició una convocatoria para cubrir las vacantes. Actualmente hay 80 aspirantes en el proceso de selección y el 25 de febrero se aplicará el examen escrito como primer filtro.

La Administración, indicó la magistrada, aún no le ha proporcionado el número exacto de plazas disponibles.

