Jubilados exigen pagos pendientes en Oficialía Mayor

Un grupo de trabajadores jubilados del Gobierno del Estado se manifestó a las afueras de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de San Luis Potosí para exigir la firma de oficios de liquidación y el pago de prestaciones pendientes, algunos con retrasos de hasta dos años y medio.

El contador Álvaro Yáñez, representante del grupo, explicó que actualmente alrededor de 20 a 25 extrabajadores están en espera de firmar sus oficios, documentos en los que se especifica el monto que recibirán por concepto de liquidación y estímulos por años de servicio.

"Hay compañeros que tienen dos años, dos años y medio que se jubilaron y no han firmado su oficio de cuánto se les va a liquidar", señaló. Indicó que, una vez que los trabajadores firman sus oficios y reciben sus contrarrecibos, el siguiente paso es acudir a la Secretaría de Finanzas para gestionar la liberación de los pagos correspondientes.

Yáñez detalló que durante la manifestación fueron atendidos por funcionarios de Oficialía Mayor, quienes recibieron los oficios presentados y se comprometieron a dar una respuesta la próxima semana. "Esperemos que la semana que entra nos den buenas noticias para que los compañeros puedan firmar sus contrarrecibos", expresó.

En cuanto a la situación en la Secretaría de Finanzas, comentó que la semana pasada sostuvieron una reunión en la que les prometieron cuatro o cinco pagos, los cuales, dijo sí se concretaron, aunque correspondían a jubilaciones de 2020 y 2021. Añadió que ahora buscan que se inicien los pagos para quienes se retiraron en 2022 y que, hasta el momento, no han recibido su liquidación.

El representante señaló que la justificación recurrente ha sido la falta de presupuesto; sin embargo, cuestionó esta versión al afirmar que anteriormente se les informó sobre la existencia de recursos para cubrir los adeudos sin que se concretaran los pagos.

Finalmente, subrayó que el movimiento busca privilegiar el diálogo antes que acciones más drásticas.