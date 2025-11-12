La carretera 57 ya es insuficiente, alerta la IP

La carretera 57, que hoy tiene dos carriles de ida y dos de vuelta, ya no puede sostener el flujo comercial hacia la frontera norte, con lo que no sería posible mantener la aspiración del país y al estado de mantenerse como el principal socio comercial de la economía más grande del mundo, advirtió el presidente del Clúster Logístico, Humberto Siller Martínez.

En entrevista, el consultor advirtió que el remedio no es un segundo piso no es viable en ningún tramo de la autopista, que tiene una longitud de mil 032 kilómetros. En cambio, sugirió, se puede aprovechar el derecho de vía para el desarrollo de una amplia carretera libre, que inicie en Puebla, pase por la Ciudad de México, Querétaro y San Luis Potosí y Monclova, para extenderse hasta Monterrey y Nuevo Laredo, en la frontera con EUA.

Siller Martínez recordó que en 2012, durante la transición entre los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, ya se sabía que en 2021 las carreteras como la 57 colapsarían por el volumen de tráfico.

“Y si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubiera transformado la Carretera 57 con una ruta como la que mencioné, en vez del Tren Maya, que sigue sin funcionar y ha causado tanto daño, ese dinero bastaba para una carretera de seis carriles de ida y seis de vuelta, creados a base de concreto hidráulico”, indicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El entrevistado dijo que es inconcebible que una carretera tan necesaria sea inoperante y con tan pocas prestaciones para el flujo de vehículos.

Añadió que como país, como comunidad productora, manufacturera y como región exportadora, se sigue esperando a que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se apegue a los estudios que ya tiene a la mano y eche a andar lo que resulte necesario para construir los seis carriles de ida y seis de venida para fortalecer la mayor ruta carretera del país.

Siller Martínez concluyó señalando que si México quiere seguir siendo socio de Estados Unidos, necesita incrementar el ancho de vía de la carretera 57.