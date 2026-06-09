"La derrota de Morena no es definitiva"

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El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Roberto García Castillo, rechazó que los resultados electorales registrados en Coahuila representen una derrota definitiva para su partido y atribuyó el amplio triunfo de la Alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI-UDC) a una presunta compra masiva de votos durante la jornada electoral.

Luego de que la coalición encabezada por el PRI se perfilara como ganadora en los 16 distritos locales de Coahuila, con lo que obtendría el control del Congreso estatal, el legislador potosino sostuvo que el verdadero problema no radica únicamente en las denuncias sobre la compra de sufragios, sino en el origen de los recursos que, afirmó, habrían sido utilizados para esa práctica.

"El problema real es de dónde obtuvieron esos recursos para que se fuera una compra masiva de votos en el estado de Coahuila", señaló García Castillo, quien respaldó los señalamientos realizados por la dirigencia nacional de Morena respecto a presuntas irregularidades durante el proceso electoral.

El diputado morenista aseguró que los resultados no deben interpretarse como una derrota para el movimiento, al considerar que Morena ha enfrentado escenarios adversos desde su origen y ha logrado fortalecerse a partir del trabajo territorial. En ese sentido, afirmó que la militancia debe mantenerse unida y continuar trabajando para consolidar el proyecto político del partido.

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Rechazó que los resultados en Coahuila representen una advertencia para Morena de cara a las elecciones de 2027, tanto a nivel nacional como en San Luis Potosí. Sostuvo que el partido se encuentra fortalecido y mantiene cercanía con la ciudadanía, factores que, dijo, permitirán obtener resultados favorables en los próximos procesos electorales.

"No nos debilita, al contrario, nos motiva a seguir trabajando con más fuerza", expresó el legislador, al insistir en que Morena continuará reforzando su estructura territorial y la presencia de sus cuadros en los estados donde actualmente no gobierna.

Finalmente, García Castillo descartó que el resultado electoral pueda interpretarse como un rechazo al legado político del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Recordó que el movimiento tardó años en alcanzar la Presidencia de la República y sostuvo que Morena seguirá apostando por la organización de base y el trabajo en territorio para ampliar su presencia en las entidades donde aún no logra consolidarse.