Lanzará el STJE convocatorias para contrataciones
Saturan al sistema judicial casos familiares y penales
Los conflictos familiares y los procesos penales mantienen saturados a los juzgados de San Luis Potosí y se han convertido en la principal carga de trabajo del Poder Judicial del Estado, una situación que ha generado una acumulación de expedientes y retrasos en la atención de los casos.
La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa, admitió que el ingreso constante de asuntos en estas materias rebasa la capacidad operativa actual, especialmente por la falta de secretarios de acuerdos, una ausencia que impacta de forma directa en el desahogo diario de los procedimientos.
Ante este escenario, se señaló que el órgano de administración del STJE prepara nuevas convocatorias para reforzar el personal jurisdiccional y tratar de contener el rezago que se arrastra en los juzgados con mayor demanda.
El problema se concentra principalmente en la capital del estado, donde se registra el mayor número de expedientes debido a la densidad poblacional y al volumen de demandas que ingresan. No obstante, la presión también se extiende a la región Huasteca, particularmente en Ciudad Valles, donde se ha incrementado la solicitud de servicios judiciales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De manera histórica, las materias familiar y penal concentran la mayor parte de los asuntos que llegan cada año al Poder Judicial, relacionados con divorcios, pensiones alimenticias, custodias y delitos, una tendencia que mantiene bajo tensión al sistema judicial y evidencia la necesidad de ajustes en su estructura administrativa y de personal.
no te pierdas estas noticias
SUbe a 6 el número de víctimas faltales en accidente de aeronave
EFE
Se encuentran seis víctimas fatales tras rescate en aeronave de la Armada mexicana en inmediaciones de Galveston
LOL México 8: Nuevo formato y búsqueda de talento
El Universal
Eugenio Derbez se suma como jurado en LOL México 8, donde se buscará talento emergente en el reality LOL Buscando Talento. ¡No te pierdas el estreno en enero 2026 en Prime Video!
Confía EGC en relación institucional con nuevas autoridades de Pozos
Rolando Morales
Consideró que con el anterior Cabildo hubo algunos "sobresaltos" pudieron haberse evitado