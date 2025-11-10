Le dan último adiós a brillante universitario

Cientos de universitarios, trabajadores municipales y familiares y amigos, despidieron en su última morada a Jorge Eduardo Dávila Ramírez, estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que fue asesinado luego de acudir a sus prácticas profesionales en el Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”. Estudiantes refieren que desde hace meses hay frecuentes asaltos, a pesar de la supuesta presencia disuasiva de la Guardia Civil del Estado.

Durante la misa de despedida, el sacerdote celebrante, Samuel Álvarez Bernal, recordó a Jorge Eduardo como un estudiante que hacía un esfuerzo enorme por su preparación profesional, y que como universitario, se mostraba como un ejemplo para sus compañeros por su grado de preparación.

Tanto el sacerdote como quienes participaron en las intervenciones recordaron que Jorge Eduardo inspiraba alegría, era un joven siempre estudioso y obediente con su familia, alguien que traía muy altas miras en su preparación para graduarse y ejercer su profesión, y un estudiante ejemplar y siempre destacado.

Los alumnos lo recordaron como un estudiante muy destacado, siempre atento y colaborador con sus pares, y alguien que sin vacilar asumía sacrificios de día y de noche para prepararse y practicar.

Los padres pidieron recordarlo como ese joven que inspiraba felicidad, que servía de guía para sus propios compañeros, que era también un ejemplo de persecución tenaz de sus objetivos, y trabajador Hasta que el horario se lo permitiera.

Una vez concluida la misa, en la que de manera personal se presentaron decenas de alumnos, su círculo de amigos, toda su familia, el rector de la universidad y algunos servidores públicos, su cuerpo fue trasladado para su sepultura al cementerio Valle de los Cedros.