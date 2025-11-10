logo pulso
El hombre del sombrero, al descubierto

Se revela la identidad del adolescente tras la misteriosa foto del Louvre

Por AP

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
París, Fra.- Cuando Pedro Elías Garzón Delvaux, de 15 años, se dio cuenta de que una foto suya tomada por Associated Press en el Louvre el día del robo de las joyas de la corona había atraído a millones de visionados, su primer instinto no fue apresurarse a revelar su identidad en línea.

Todo lo contrario. El joven fanático de Sherlock Holmes y Hercule Poirot, que vive con sus padres y su abuelo en Rambouillet, a 30 kilómetros de París, decidió seguir el juego al suspenso mundial

Mientras las teorías giraban en torno al extraño elegantemente vestido en la foto del “hombre del Fedora” —si era un detective, un infiltrado o una imagen falsa generada por IA— decidió permanecer en silencio y observar.

“No quería decir inmediatamente que era yo”, expresó. “Con esta foto hay un misterio, así que hay que hacerlo durar”.

El fedora, inclinado de cierta manera, es su homenaje al héroe de la Resistencia Francesa Jean Moulin. La imagen que lo hizo famoso estaba destinada a documentar una escena del crimen. Tres policías se apoyan en un coche plateado que bloquea una entrada del Louvre, horas después de que ladrones lleven a cabo un asalto a plena luz del día a las joyas de la corona francesa. A la derecha, una figura solitaria con un traje de tres piezas pasa caminando —un destello de cine negro en una cacería humana moderna.

Internet hizo el resto. “El hombre del Fedora”, como lo llamaron los usuarios, fue presentado como un detective de la vieja escuela, un infiltrado, una propuesta para Netflix... o no humano en absoluto. Muchos estaban convencidos de que estaba generada por IA.

Pedro entendió por qué. “En la foto, estoy vestido más como en los años 40, y estamos en 2025”, dijo. “Hay un contraste”.

Incluso algunos familiares y amigos dudaron hasta que vieron a su madre en el fondo. Solo entonces estuvieron seguros: el detective falso favorito de internet era un chico real.

La verdadera historia era simple. Pedro, su madre y su abuelo habían ido a visitar el Louvre

“Queríamos ir al Louvre, pero estaba cerrado”, comentó. “No sabíamos que había un robo”.

Preguntaron a los policías por qué las puertas estaban cerradas. Segundos después, el fotógrafo de AP Thibault Camus, documentando el cordón de seguridad, retrató a Pedro al pasar.

“Cuando se tomó la foto, no lo sabía”, dijo Pedro. “Solo estaba pasando”.

El atuendo que impactó a decenas de millones no es un disfraz improvisado para una visita al museo. “Me gusta ser elegante”, dijo. “Voy a la escuela así”.

