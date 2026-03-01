logo pulso
Le observa IFSE a Interapas 17.5 mdp

El IFSE detectó posibles irregularidades en gasto, nómina y cobros de agua.

Por Rolando Morales

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Le observa IFSE a Interapas 17.5 mdp

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) reveló en el Informe Individual de la Cuenta Pública 2024 del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos (Interapas) un pliego de observaciones de 17.5 millones de pesos, así como un monto derivado de solicitudes de aclaración que ascienden hasta los 253.5 millones de pesos por posibles irregularidades cometidas. 

Según la auditoría AEFMOD-22-FC-OPA-2024 se emitieron 71 resultados con observaciones; de ellos, tan solo 10 quedaron solventados por la entidad fiscalizada antes de que se integrara el informe. Los 61 pendientes dieron lugar a diversas acciones: 22 pliegos de observaciones, 31 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, una promoción para el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, cinco recomendaciones y seis solicitudes de aclaración que a su vez derivaron en los montos antes mencionados. 

El informe detectó un probable daño patrimonial por 7 millones 19 mil pesos derivado del pago de compensaciones no previstas en el tabulador ni en las políticas salariales, además de no contar con suficiencia presupuestal en un contexto de balances negativos. También se observaron 973 mil 976 pesos en pagos a personal que ocupó puestos no contemplados en el presupuesto 2024 y 314 mil 183 pesos por sueldos pagados en exceso, montos que igualmente se consideran posibles afectaciones al patrimonio.

En materia de ingresos, la auditoría identificó cobros indebidos en tarifas de agua potable para usuarios domésticos con consumo medido hasta 25 metros cúbicos, al aplicarse montos mayores a los autorizados en la Ley de Cuotas y Tarifas 2024. Además, se detectaron inconsistencias en estudios de factibilidad, incluyendo un caso con cobro superior al correspondiente por 37 tomas.

