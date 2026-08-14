Lidera San Luis Potosí asaltos carreteros en 2025
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En 2025, San Luis Potosí concentró 6 de cada diez casos de asaltos y robos en carreteras de jurisdicción estatal ocurridos en el país, colocándose como la entidad con mayor incidencia de esos delitos, de acuerdo al instituto nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Según Censo de Seguridad Pública Federal correspondiente al año pasado, San Luis Potosí registró dos mil 473 de los cuatro mil 044 casos registrados pór las instancias locales de seguridad pública. Además, la Guardia Nacional notificó tres casos..
Eso equivale al 60.5 por ciento de la incidencia nacional.
La entidad superó por mucho a Michoacán, que se posicionó en el segundo sitio, con 585 casos, y Guerrero, con 477 denuncias.
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Con respecto a 2024, el incremento fue extremo, pues en ese periodo, el Inegi sólo consignó 17 casos en la entidad potosina, que entonces se ubicó en el lugar doce de la lista estatal.
Al comparar las estadísticas de este delito que presentan el Inegi y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se observa una discrepancia considerable, pues el SNSP sólo registra 419 casos, es decir, sólo el 16.9 por ciento del que consigna el Inegi.
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