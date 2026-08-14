logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Lidera San Luis Potosí asaltos carreteros en 2025

Por Jaime Hernández

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
A
Lidera San Luis Potosí asaltos carreteros en 2025
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En 2025, San Luis Potosí concentró 6 de cada diez casos de asaltos y robos en carreteras de jurisdicción estatal ocurridos en el país, colocándose como la entidad con mayor incidencia de esos delitos, de acuerdo al instituto nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      Según Censo de Seguridad Pública Federal correspondiente al año pasado, San Luis Potosí registró dos mil 473 de los cuatro mil 044 casos registrados pór las instancias locales de seguridad pública. Además, la Guardia Nacional notificó tres casos..

      Eso equivale al 60.5 por ciento de la incidencia nacional.

      La entidad superó por mucho a Michoacán, que se posicionó en el segundo sitio, con 585 casos, y Guerrero, con 477 denuncias.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Con respecto a 2024, el incremento fue extremo, pues en ese periodo, el Inegi sólo consignó 17 casos en la entidad potosina, que entonces se ubicó en el lugar doce de la lista estatal.  

      Al comparar las estadísticas de este delito que presentan el Inegi y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se observa una discrepancia considerable, pues el SNSP sólo registra 419 casos, es decir, sólo el 16.9 por ciento del que consigna el Inegi. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Reitera Fox rechazo a las dádivas a personas que no producen
        Reitera Fox rechazo a las dádivas a personas que no producen

        Reitera Fox rechazo a las "dádivas" a personas que no producen

        SLP

        Martín Rodríguez

        En San Luis, el expresidente advirtió de amenazas a la democracia en México con la 4T

        Exigen avances en Semujeres tras llegada de Roxanna Hernández
        Exigen avances en Semujeres tras llegada de Roxanna Hernández

        Exigen avances en Semujeres tras llegada de Roxanna Hernández

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Organizaciones feministas piden revisar avances y fortalecer colaboración con sociedad civil en Semujeres.

        IFSE moderniza plataforma digital de fiscalización
        IFSE moderniza plataforma digital de fiscalización

        IFSE moderniza plataforma digital de fiscalización

        SLP

        Redacción

        El titular del organismo resaltó el trabajo conjunto de ingenieros y especialistas en informática

        Reportan comerciantes de Fenapo que siguen cortes de luz
        Reportan comerciantes de Fenapo que siguen cortes de luz

        Reportan comerciantes de Fenapo que siguen cortes de luz

        SLP

        Rubén Pacheco

        Señalan que este año el Patronato amplió los espacios, que incluyen contenedores y sus estructuras alteran la corriente