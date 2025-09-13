logo pulso
Lista, solicitud para desincorporar a SGS del Interapas

Ésta será turnada ante el Cabildo Municipal para su análisis: alcalde de Soledad M. Navarro

Por Flor Martínez

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Lista, solicitud para desincorporar a SGS del Interapas

El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, afirmó que ya se encuentra lista la solicitud con la que se busca la desincorporación del Interapas, la cual próximamente será turnada ante el Cabildo Municipal para su análisis.

El edil explicó que el trámite se realiza con un enfoque jurídico sólido y sostenible, además, aseguró que existe disposición del alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, para respaldar este proceso.

“Hoy te puedo decir que ya tenemos lista la solicitud, incluso ya hay una fecha próxima para que se turne a Cabildo, va a pasar a comisiones, va a ser una forma muy interesante, jurídicamente muy sostenible, y reconozco la buena voluntad del alcalde de la capital de decir no pasa nada y él lo avala”.

El edil reiteró que la intención del Ayuntamiento al separarse del organismo es garantizar el suministro de agua a sus habitantes, derivado de los problemas que se arrastran ante la falta de atención del Interapas, lo cual incluso consideró que resultaría benéfico para la misma capital al reducir la carga de trabajo.

Agregó que el municipio ha estado realizando trabajos que competen al organismo con recurso municipal, debido a las peticiones que se les han hecho llegar de distintos sectores de Soledad, entre las que se incluyen trabajos en la red sanitaria.

