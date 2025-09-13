logo pulso
Empleado palestino apuñala a huéspedes

Por AP

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Empleado palestino apuñala a huéspedes

Un empleado palestino apuñaló el viernes a dos huéspedes de un hotel a las afueras de Jerusalén, en lo que la policía israelí describió como un ataque extremista, el segundo ocurrido en la zona esta semana.

Según la policía, el empleado salió de la cocina de un hotel en el bucólico kibutz Tzuba y apuñaló a dos huéspedes en el comedor.

Un policía fuera de servicio y el gerente del comedor del establecimiento sometieron al atacante hasta que llegaron más agentes y lo arrestaron.

Paramédicos israelíes dijeron haber evacuado a dos hombres, de aproximadamente 50 y 25 años, a un hospital cercano. Señalaron que ambos habían sido apuñalados en el torso, dejando al hombre mayor en estado crítico.

La policía israelí informó que el atacante era originario de Shuafat, este de Jerusalén, y que otros tres sospechosos también fueron arrestados bajo sospecha de participar. 

