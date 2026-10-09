Llaman a tramitar permisos de obra
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La directora de Desarrollo Urbano de Soledad, Verónica González Rodríguez, hizo un llamado a la población a que se acerque a esta dependencia a regularizar y/o tramitar sus permisos de obra, tanto menores como mayores, con el fin de evitar riesgos en construcciones no supervisadas o su posible suspensión.
Explicó que es necesario distinguir entre obra menor y obra mayor: Las primeras comprenden intervenciones de hasta 30 metros cuadrados, como techados de cochera, cuartos de lavado o ampliaciones ligeras. En cambio, las obras mayores requieren proyectos estructurales completos, memoria de cálculo y responsable técnico, debido al impacto que pueden tener en la seguridad de quienes habitan las viviendas.
La supervisión corre a cargo de Fiscalización Municipal, área que verifica que cada construcción cuente con permisos y emite notificaciones en caso de irregularidades. Cuando se detectan riesgos, pueden aplicarse medidas de suspensión. González destacó que en proyectos de mayor complejidad existe coordinación con Protección Civil, Bomberos y Ecología, lo que permite un control más amplio del crecimiento urbano.
El municipio reiteró que este esquema busca acompañar a la ciudadanía en sus procesos de construcción y promover un desarrollo seguro y responsable. Las personas interesadas en tramitar permisos pueden acudir a las oficinas de Desarrollo Urbano, ubicadas en la Unidad Administrativa Municipal (UAM) de la avenida
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