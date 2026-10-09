logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Llaman a tramitar permisos de obra

Por Leonel Mora

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
A
Llaman a tramitar permisos de obra
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La directora de Desarrollo Urbano de Soledad, Verónica González Rodríguez, hizo un llamado a la población a que se acerque a esta dependencia a regularizar y/o tramitar sus permisos de obra, tanto menores como mayores, con el fin de evitar riesgos en construcciones no supervisadas o su posible suspensión.

      Explicó que es necesario distinguir entre obra menor y obra mayor: Las primeras comprenden intervenciones de hasta 30 metros cuadrados, como techados de cochera, cuartos de lavado o ampliaciones ligeras. En cambio, las obras mayores requieren proyectos estructurales completos, memoria de cálculo y responsable técnico, debido al impacto que pueden tener en la seguridad de quienes habitan las viviendas.

      La supervisión corre a cargo de Fiscalización Municipal, área que verifica que cada construcción cuente con permisos y emite notificaciones en caso de irregularidades. Cuando se detectan riesgos, pueden aplicarse medidas de suspensión. González destacó que en proyectos de mayor complejidad existe coordinación con Protección Civil, Bomberos y Ecología, lo que permite un control más amplio del crecimiento urbano.

      El municipio reiteró que este esquema busca acompañar a la ciudadanía en sus procesos de construcción y promover un desarrollo seguro y responsable. Las personas interesadas en tramitar permisos pueden acudir a las oficinas de Desarrollo Urbano, ubicadas en la Unidad Administrativa Municipal (UAM) de la avenida 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Trabajadores sindicalizados del IMSS exigen aumento y destituciones en SLP
        Trabajadores sindicalizados del IMSS exigen aumento y destituciones en SLP

        Trabajadores sindicalizados del IMSS exigen aumento y destituciones en SLP

        SLP

        Rubén Pacheco

        El contingente partió de Plaza Sendero y avanzó por carretera 57 hacia distribuidor vial Benito Juárez.

        Mientras haya una vía legal, defenderemos terrenos: Zermeño
        Mientras haya una vía legal, defenderemos terrenos: Zermeño

        Mientras haya una vía legal, defenderemos terrenos: Zermeño

        SLP

        Pulso Online

        Afirma que acatará resoluciones judiciales; la Abogacía General defiende sus documentos en el litigio.

        Mangas de langosta se extienden a municipios de zona media
        Mangas de langosta se extienden a municipios de zona media

        Mangas de langosta se extienden a municipios de zona media

        SLP

        Rubén Pacheco

        La reproducción de las langostas y la dificultad de acceso complican el control de la plaga.

        Tren suburbano contaría con tres estaciones en ZM: SCT
        Tren suburbano contaría con tres estaciones en ZM: SCT

        Tren suburbano contaría con tres estaciones en ZM: SCT

        SLP

        Rubén Pacheco

        Estarían en la Zona Industrial, la TTP y el parque Tangamanga II: Martínez Acosta