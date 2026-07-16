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Llevan opciones a jóvenes poceños

Por Leonel Mora

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Llevan opciones a jóvenes poceños
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      Además de los convenios con dos instituciones de nivel superior específicas, el gobierno de Villa de Pozos realizará hoy jueves una expo con una veintena de centros educativos que presentarán su oferta educativa y brindarán descuentos, becas y otros apoyos a quienes buscan una alternativa para continuar sus estudios profesionales.

      La "Expo Becas" es organizada por el Instituto Municipal de la Juventud y tendrá lugar en el jardín "Miguel Hidalgo" de la cabecera municipal poceña a partir de las 10:00 de la mañana. Por supuesto, abierta para todo público, pero principalmente para las y los jóvenes de este municipio.

      José de Jesús Espinosa Ortiz, titular de la dependencia municipal, mencionó que en esta época habrá buenas opciones para jóvenes que hayan concluido sus estudios de nivel medio superior y busquen continuar con su formación profesional.

      En el evento, las y los asistentes podrán conocer los planes de estudio de cada institución, cursos, programas de idiomas y recibir orientación personalizada para elegir la alternativa que mejor se adapte a sus intereses y proyectos de vida, además de conocer de primera mano los esquemas de apoyo con becas, descuentos, planes de pago, etcétera.

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