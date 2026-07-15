Lluvias en la Capital provocaron la caída de cuatro árboles

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Las lluvias registradas la semana pasada, provocaron la caída de cuatro árboles en distintos puntos de la capital, principalmente en la zona norte y sobre la avenida Himno Nacional, informó el encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta.

El funcionario señaló que los incidentes, fueron atendidos conforme se recibieron los reportes y destacó que, pese a estas afectaciones, no se registraron personas lesionadas. Explicó que el reblandecimiento del suelo y el deterioro de las raíces de algunos árboles favorecieron su caída durante las precipitaciones.

Indicó que en algunos casos los árboles derribados afectaron cables de energía eléctrica, por lo que fue necesaria la intervención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con la que el Ayuntamiento mantiene coordinación para atender este tipo de situaciones y restablecer el servicio cuando se presentan cortes.

Polanco Acosta comentó que durante cada episodio de lluvia también se presentan reportes de vehículos varados, principalmente en pasos a desnivel que se inundan con rapidez. Mencionó como uno de los puntos más recurrentes la Glorieta de La Familia, en la salida a Guadalajara, donde el escurrimiento proveniente de la Sierra de San Miguelito provoca una rápida acumulación de agua.

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Agregó que, aunque de manera constante se exhorta a la población a evitar cruzar vialidades inundadas, continúan registrándose casos de automovilistas que intentan pasar por estos sitios. Precisó que Protección Civil Municipal atiende estos reportes en coordinación con otras corporaciones de emergencia cuando ya se encuentran en el lugar.