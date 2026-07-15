logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

España frena a Kylian Mbappé y Francia

Fotogalería

España frena a Kylian Mbappé y Francia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Lluvias en la Capital provocaron la caída de cuatro árboles

Por Rolando Morales

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
A
Lluvias en la Capital provocaron la caída de cuatro árboles
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Las lluvias registradas la semana pasada, provocaron la caída de cuatro árboles en distintos puntos de la capital, principalmente en la zona norte y sobre la avenida Himno Nacional, informó el encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta.

      El funcionario señaló que los incidentes, fueron atendidos conforme se recibieron los reportes y destacó que, pese a estas afectaciones, no se registraron personas lesionadas. Explicó que el reblandecimiento del suelo y el deterioro de las raíces de algunos árboles favorecieron su caída durante las precipitaciones.

      Indicó que en algunos casos los árboles derribados afectaron cables de energía eléctrica, por lo que fue necesaria la intervención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con la que el Ayuntamiento mantiene coordinación para atender este tipo de situaciones y restablecer el servicio cuando se presentan cortes.

      Polanco Acosta comentó que durante cada episodio de lluvia también se presentan reportes de vehículos varados, principalmente en pasos a desnivel que se inundan con rapidez. Mencionó como uno de los puntos más recurrentes la Glorieta de La Familia, en la salida a Guadalajara, donde el escurrimiento proveniente de la Sierra de San Miguelito provoca una rápida acumulación de agua.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Agregó que, aunque de manera constante se exhorta a la población a evitar cruzar vialidades inundadas, continúan registrándose casos de automovilistas que intentan pasar por estos sitios. Precisó que Protección Civil Municipal atiende estos reportes en coordinación con otras corporaciones de emergencia cuando ya se encuentran en el lugar.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Obras, incluso las del Gobierno, deben contar con licencia municipal: Desarrollo Urbano
        Obras, incluso las del Gobierno, deben contar con licencia municipal: Desarrollo Urbano

        Obras, incluso las del Gobierno, deben contar con licencia municipal: Desarrollo Urbano

        SLP

        Pulso Online

        El Ayuntamiento de San Luis Potosí aseguró que toda construcción, pública o privada, debe tramitar una licencia municipal antes de iniciar trabajos.

        Baldío en Hogares Ferrocarrileros, un megatiradero
        Baldío en Hogares Ferrocarrileros, un megatiradero

        Baldío en Hogares Ferrocarrileros, un megatiradero

        SLP

        Flor Martínez

        Autoridades municipales retiraron 6 toneladas de residuos como muebles, madera, neumáticos y otros

        Proyectos capitalinos incumplen requisitos técnicos y legales: CGE
        Proyectos capitalinos incumplen requisitos técnicos y legales: CGE

        Proyectos capitalinos incumplen requisitos técnicos y legales: CGE

        SLP

        Samuel Moreno

        Sergio Arturo Aguiñaga señaló que el retraso no responde a cuestiones políticas

        Exigiremos a FGE que resuelva sobre caso Rich: Gallardo
        Exigiremos a FGE que resuelva sobre caso Rich: Gallardo

        Exigiremos a FGE que resuelva sobre caso Rich: Gallardo

        SLP

        Samuel Moreno

        Aseguró que su administración está del lado de las familias afectadas