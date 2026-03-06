Lluvias provocan caída de árboles en la capital

Las lluvias registradas la tarde y noche del jueves en la capital potosina provocaron la caída de árboles en distintos puntos de la ciudad, lo que movilizó a elementos del área operativa de emergencias para atender los reportes.

Uno de los incidentes ocurrió en la calle Lago Chalco, donde un árbol colapsó sobre la vía pública, sin que se reportaran personas lesionadas, de acuerdo con información oficial.

Personal operativo acudió al sitio para retirar el árbol y eliminar riesgos para peatones y automovilistas, además de realizar labores para asegurar la zona.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a reportar cualquier situación de riesgo a las líneas de emergencia, con el fin de que los cuerpos de auxilio puedan brindar atención oportuna y prevenir accidentes.

