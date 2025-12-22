Lluvias y descenso de temperatura activan vigilancia estatal por frente frío 23
La CEPC informó sobre lluvias en la Huasteca y descenso de temperaturas en Altiplano y Centro
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que mantiene monitoreo en los 59 municipios de San Luis Potosí ante el ingreso del frente frío número 23, que ha generado descenso de temperaturas en las regiones Altiplano y Centro, así como lluvias en la Huasteca.
Según la dependencia, no se han registrado desbordamientos de ríos; sin embargo, sí hubo incremento en arroyos menores y deslaves en el eje Xolol, en el municipio de Tancanhuitz, situaciones que —aseguró— ya fueron atendidas. También reportó el retiro preventivo de puestos de pirotecnia en Coxcatlán.
El titular de la CEPC, Mauricio Ordaz Flores, señaló que se estableció comunicación con las unidades municipales de Protección Civil para evaluar riesgos y dar seguimiento a las condiciones meteorológicas.
Ante las bajas temperaturas, la CEPC recomendó a los ayuntamientos mantener activos refugios temporales y a la población evitar el uso de anafres en espacios cerrados, además de conducir con precaución por posibles condiciones de neblina o pavimento húmedo. Las autoridades indicaron que el estado de las afectaciones se seguirá actualizandoconforme avance el sistema frontal.
La CEPC informó sobre lluvias en la Huasteca y descenso de temperaturas en Altiplano y Centro
