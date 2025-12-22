Lluvias y descenso de temperatura activan vigilancia estatal por frente frío 23

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que mantiene monitoreo en los 59 municipios de San Luis Potosí ante el ingreso del frente frío número 23, que ha generado descenso de temperaturas en las regiones Altiplano y Centro, así como lluvias en la Huasteca.

Según la dependencia, no se han registrado desbordamientos de ríos; sin embargo, sí hubo incremento en arroyos menores y deslaves en el eje Xolol, en el municipio de Tancanhuitz, situaciones que —aseguró— ya fueron atendidas. También reportó el retiro preventivo de puestos de pirotecnia en Coxcatlán.

LEA TAMBIÉN Heladas y lluvias activan alerta por frente frío 23 en San Luis Potosí Protección Civil advierte bajas temperaturas en Altiplano y zona Centro, y tormentas matutinas en la Huasteca

El titular de la CEPC, Mauricio Ordaz Flores, señaló que se estableció comunicación con las unidades municipales de Protección Civil para evaluar riesgos y dar seguimiento a las condiciones meteorológicas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante las bajas temperaturas, la CEPC recomendó a los ayuntamientos mantener activos refugios temporales y a la población evitar el uso de anafres en espacios cerrados, además de conducir con precaución por posibles condiciones de neblina o pavimento húmedo. Las autoridades indicaron que el estado de las afectaciones se seguirá actualizandoconforme avance el sistema frontal.