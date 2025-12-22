Sheinbaum separa a agentes del INM por extorsionar a paisanos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) fueron separados de su cargo y se les inició una investigación por pedir dinero a "paisanos que vienen a México" por la temporada vacacional.

Explicó que se enteró del caso porque le enviaron un video donde se aprecian las acciones, el jueves pasado. Por lo que solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al titular del INM, Sergio Salomón, que revisaran el caso.

"Estas personas fueron separadas de su cargo y se inició un proceso de investigación. Es importante que se conozca este caso, es un video que están tomando en el momento que un integrante del Instituto Nacional de Migración está solicitándoles dinero, y de inmediato se tomaron cartas en el asunto, entonces para informárselos", dijo.

Añadió que el próximo año presentará un esquema para atender las denuncias de corrupción o de irregularidades en la actuación del personal de las instituciones del Gobierno de México.

"Vamos a generar un esquema así para todos los casos en donde haya reportes de algún acto de corrupción, en cualquiera de las instituciones, lo vamos a presentar el próximo año", comentó.