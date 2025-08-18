Lo mejor es arreglar ducto de El Realito

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, planteó que la solución más viable y urgente a la crisis de abastecimiento de agua en la capital no es construir nuevas presas, sino invertir en la rehabilitación del ducto de El Realito, cuya falla recurrente impide que llegue el líquido a la ciudad a pesar de que la presa se encuentra prácticamente llena.

De acuerdo con el edil, la reparación del acueducto requeriría una inversión cercana a los 100 millones de pesos, monto que calificó como bajo si se compara con proyectos como la presa de Las Escobas, que se diseñó hace dos décadas, cuando todavía no existía el sistema El Realito.

“Hoy hay Realito y El Realito tiene 50 millones de metros. Hoy amaneció al 96% de capacidad, es decir con 45 o 46 millones de metros cúbicos de agua, no tienen ni idea, es un mar de agua, pero que no llega por el ducto”, expresó Galindo Ceballos.

El presidente municipal señaló que no sería necesario sustituir toda la tubería. “No tienen que ser los 132 kilómetros, son entre 10 y 15 kilómetros los que hay que reparar solamente. Y que es una inversión que podría ser de alrededor de 100 millones de pesos, es decir, barato en comparación a Las Escobas y tendríamos un mar de agua para la ciudad”, dijo finalmente el presidente municipal de la capital.

