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Los policías podrán participar en la investigación de delitos

Se aprueba reforma legal en la materia en el Congreso del Estado

Por Ana Paula Vázquez

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
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Los policías podrán participar en la investigación de delitos
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      Las corporaciones policiales de San Luis Potosí, podrán participar en la investigación de delitos como robos, lesiones y daños, luego de que el Congreso del Estado, validó una reforma que amplía las atribuciones de las instituciones de seguridad pública en la entidad.

      El cambio incorpora a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Civil Estatal y las policías municipales a las labores de investigación criminal dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. La medida fue declarada válida tras obtener el respaldo de 41 ayuntamientos y modifica el artículo 122 TER de la Constitución local.

      Aunque las corporaciones asumirán un papel más activo en la integración de investigaciones, la conducción de los casos seguirá a cargo del Ministerio Público, autoridad que mantendrá la facultad exclusiva de ejercer la acción penal ante los tribunales.

      Con ello, las instituciones estatales podrán ejercer estas facultades a partir del 1 de enero de 2027, mientras que las policías municipales lo harán desde el 1 de enero de 2028. Además, los gobiernos estatal y municipales deberán adecuar su normatividad para armonizarla con el nuevo modelo.

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      La modificación ocurre en un contexto en el que el propio gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha reconocido la persistencia de prácticas de corrupción dentro de las corporaciones de seguridad. Según el dictamen legislativo, la incorporación de las policías a estas tareas busca fortalecer la coordinación institucional y mejorar la capacidad del Estado para atender los delitos del fuero común.

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