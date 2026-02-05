Magistrada litiga por plaza federal
Lourdes Anahí Zarazúa pretende mantener su puesto de proyectista
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila desechar la demanda de la magistrada potosina Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, quien recurrió a la vía electoral para intentar conservar, durante 12 años, su plaza como secretaria proyectista en el Poder Judicial de la Federación mientras ejerce su cargo en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
El caso quedó radicado en el expediente SUP-JDC-43/2026, donde la Sala Superior analiza un anteproyecto que propone desechar la demanda al considerar que el conflicto no es electoral, sino estrictamente administrativo-laboral.
Zarazúa Martínez fue electa magistrada estatal el 1 de junio de 2025, pero previamente se desempeñaba en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito.
La controversia surgió cuando la Comisión de Administración del Órgano de Administración Judicial (OAJ) le negó la prórroga de una licencia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La magistrada solicitó un permiso por los 12 años que dura su encargo, pero sólo tiene derecho a uno.
no te pierdas estas noticias
Acuerdan Gallardo y Galindo obras en Saucito, Villa Magna y Morales
Rolando Morales
Lo anterior en una nueva reunión entre el gobernador y el alcalde de la capital
Inauguran nueva celda para disposición final de basura
Rolando Morales
El sitio es operado por Red Ambiental y se ubica en la comunidad de San Juanico, en Periférico Norte
Iniciativa salarial para policías llega al Congreso
Redacción
El gobernador formalizó el envío de la propuesta salarial, que ahora entra a análisis legislativo.