Magistrada litiga por plaza federal

Lourdes Anahí Zarazúa pretende mantener su puesto de proyectista

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Magistrada litiga por plaza federal

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila desechar la demanda de la magistrada potosina Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, quien recurrió a la vía electoral para intentar conservar, durante 12 años, su plaza como secretaria proyectista en el Poder Judicial de la Federación mientras ejerce su cargo en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

El caso quedó radicado en el expediente SUP-JDC-43/2026, donde la Sala Superior analiza un anteproyecto que propone desechar la demanda al considerar que el conflicto no es electoral, sino estrictamente administrativo-laboral.

Zarazúa Martínez fue electa magistrada estatal el 1 de junio de 2025, pero previamente se desempeñaba en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito.

La controversia surgió cuando la Comisión de Administración del Órgano de Administración Judicial (OAJ) le negó la prórroga de una licencia.

La magistrada solicitó un permiso por los 12 años que dura su encargo, pero sólo tiene derecho a uno.

